Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 10:06

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет работать транспорт в длинные выходные

Из-за праздничных дней транспорт начнет работу по сокращенному расписанию
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Ожидание транспорта увеличится

Ожидание транспорта увеличится

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественный транспорт в Екатеринбурге в предстоящие длинные выходные начнет ходить по расписанию праздничных дней. С 4 по 6 ноября на линии выйдет ограниченное количество машин и составов.

- В длинные выходные общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, - подтвердили «КП Екатеринбург» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В период с пятницы по воскресенье ожидание трамваев, троллейбусов и автобусов увеличится на несколько минут, из-за того, что на рейсах будет меньше транспорта. Узнать актуальное расписание общественного транспорта можно на сайте Гортранса.

Первая рабочая неделя ноября традиционно сокращенная. В этом году День народного единства выпал на пятницу, поэтому по всей стране люди отдыхают три дня, до 6 ноября.