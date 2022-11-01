В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет работать транспорт в длинные выходные

Ожидание транспорта увеличится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественный транспорт в Екатеринбурге в предстоящие длинные выходные начнет ходить по расписанию праздничных дней. С 4 по 6 ноября на линии выйдет ограниченное количество машин и составов.

- В длинные выходные общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, - подтвердили «КП Екатеринбург» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В период с пятницы по воскресенье ожидание трамваев, троллейбусов и автобусов увеличится на несколько минут, из-за того, что на рейсах будет меньше транспорта. Узнать актуальное расписание общественного транспорта можно на сайте Гортранса.

Первая рабочая неделя ноября традиционно сокращенная. В этом году День народного единства выпал на пятницу, поэтому по всей стране люди отдыхают три дня, до 6 ноября.