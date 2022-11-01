Свердловские приставы отправили гуманитарную помощь на Донбасс

Приставы отправили продукты, теплые вещи и средства гигиены. Фото: ГУФССП по Свердловской области

Уральские судебные приставы передали гуманитарную помощь жителям Донбасса. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- За несколько дней судебные приставы собрали и передали более 400 килограмм необходимых вещей с очередной партией гуманитарного груза, отправленного из Екатеринбурга региональным отделением Народного фронта на Донбасс, - говорится в сообщении.

Приставы отправили продукты, теплые вещи и средства гигиены.

А депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал гуманитарную помощь участникам спецоперации. К военнослужащим отправили машину с устройствами для подключения к спутниковому интернету, роутерами, комплектами по IP-телефонии, генераторами, газовыми баллонами и спальными мешками.