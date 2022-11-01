Свердловчанка, избившая чужого ребенка на детской площадке, выплатит компенсацию

Ответчице удалось оспорить размер компенсации маме пострадавшего мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд обязал Татьяну Г., которая побила чужого ребенка на детской площадке, выплатить его семье компенсацию в пять тысяч рублей. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Инцидент произошел в июне 2021 года. Вечером во дворе одного из домов Екатеринбурга играли дети. Между двумя мальчиками произошла ссора, и они подрались. Один из детей побежал домой. Его мама вышла на площадку, подошла к обидчику сына, схватила его за футболку и ударила несколько раз по голове и лицу.

Ребенок растерялся и испугался. Он не смог объяснить, что не имеет отношения к конфликту с ее сыном. У мальчика оказался ушиб мягких тканей головы и шеи. Врач рекомендовал его родителям наблюдение у невролога и отказ от физической нагрузки.

- Помимо физических травм, ребенку была нанесена и душевная. После этого конфликта ребенок стал жаловаться на головные боли и страх женщин в голубых платьях (обидчица была как раз в таком). Согласно заключению психолога, ребенок находится в состоянии повышенной тревожности, нуждается в защите и безопасности, - говорится в сообщении облсуда.

В сентябре 2021 года Татьяну Г. Признали виновной по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои). Мама пострадавшего мальчика подала иск. Кировского районного суда взыскал 20 тысяч рублей компенсации морального вреда, расходы на лечение – 804 рубля, на оплату услуг представителя – 22 тысячи рублей. Также в пользу Нины Т. взыскано пять тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ответчик оспорила решение. Она посчитала, что мать мальчика не смогла доказать свои страдания. Свердловский областной суд снизил размер компенсации в пользу мамы мальчика до четырех тысяч рублей.