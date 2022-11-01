На окраине Екатеринбурга разрешили построить оздоровительный центр

Фото: проектная документация

После историко-культурной экспертизы археологи разрешили построить оздоровительный центр с гостиницей на территории микрорайона Каменский-2 планировочного района «Горнощитский луч». Специалисты не нашли исторических артефактов. Участок расположен на выезде из поселка Горный Щит в сторону ЖК «Совушки».

- Эксперт считает возможным проведение земляных и строительных работ по объекту «Водно-оздоровительный комплекс в планировочном районе Горнощитский Луч», - указано в документах.

Напомним, в водно-оздоровительном комплексе будет двухэтажная термальная зона с бассейнами и пляжем под открытым небом. Парковую зону хотят оборудовать беседками и мангалами, также в самом комплексе будут предусмотрены солярий, детские аттракционы и бассейн с комплексом бань и саун. Расчетная пропускная способность термального комплекса в сутки - 1 500 человек.

Под застройку отдадут 4,45 га земель, где сейчас находится лес. Авторы проекта заявляют, что собираются максимально сохранить зеленую зону, а вырубка взрослых деревьев будет санитарной.