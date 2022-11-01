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НовостиОбщество1 ноября 2022 8:21

В Свердловской области стартовал осенний призыв

Этой осенью в ЦВО служить призовут на три тысячи человек меньше
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Осенний призыв на Среднем Урале продлится до Нового года

Осенний призыв на Среднем Урале продлится до Нового года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 ноября 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области стартовал осенний призыв, в рамках которого в Центрального военного округа, куда входит Средний Урал, призовут 54 тысячи человек. Это на три тысячи человек меньше, чем в 2021 году.

Осенний призыв продлится до 31 декабря 2022 года. Первые отправки из Свердловской области начнутся 9 ноября, сообщает пресс-служба ЦВО.

Призывники будут проходить военную службу во всех военных округах, а также на Северном флоте, во всех видах и родах войск, силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву. Традиционно уральцы пополнят научные и спортивные роты.

- Осенний призыв 2022 года является плановым мероприятием. Военнослужащие, призванные в этом году, не будут привлекаться к участию в специальной военной операции, - подчеркивают в пресс-службе ЦВО.

Особое внимание уделяется отправке специалистов, у которых есть водительские и технические специальности.

К месту службы призывников доставят самолетами, автобусами, автомобилями и железнодорожными воинскими эшелонами.