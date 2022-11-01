Осенний призыв на Среднем Урале продлится до Нового года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 ноября 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области стартовал осенний призыв, в рамках которого в Центрального военного округа, куда входит Средний Урал, призовут 54 тысячи человек. Это на три тысячи человек меньше, чем в 2021 году.
Осенний призыв продлится до 31 декабря 2022 года. Первые отправки из Свердловской области начнутся 9 ноября, сообщает пресс-служба ЦВО.
Призывники будут проходить военную службу во всех военных округах, а также на Северном флоте, во всех видах и родах войск, силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву. Традиционно уральцы пополнят научные и спортивные роты.
- Осенний призыв 2022 года является плановым мероприятием. Военнослужащие, призванные в этом году, не будут привлекаться к участию в специальной военной операции, - подчеркивают в пресс-службе ЦВО.
Особое внимание уделяется отправке специалистов, у которых есть водительские и технические специальности.
К месту службы призывников доставят самолетами, автобусами, автомобилями и железнодорожными воинскими эшелонами.