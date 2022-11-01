В Екатеринбурге задержали двух рецидивистов, ограбивших в подъезде мужчину

Росгвардйцы при патрулировании прилегающей территории обнаружили двух мужчин, похожих по описанию на разыскиваемых. Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринбурге задержали двух рецидивистов, которых подозревают в грабеже местного жителя. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Свердловской области.

Вечером 31 октября росгвардейцам поступило сообщение, что в подъезде дома на улице Индустрии несколько человек избивают гражданина. На месте они обнаружили 52-летнего горожанина.

- Он пояснил, что на него напали и избили двое неизвестных, отобрали документы, банковские карты, а также ключи с ювелирным изделием, - говорится в сообщении свердловской Росгвардии.

Пострадавшему оказали доврачебную помощь. На место вызвали медиков и следственно-оперативную группу. Росгвардйцы при патрулировании прилегающей территории обнаружили двух мужчин, похожих по описанию на разыскиваемых. Их задержали и доставили на место происшествия. Потерпевший опознал задержанных.

Подозреваемыми оказались два местных жителя 45 и 36 лет. Старший из них уже привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков, а его подельник был судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Потерпевшего доставили в больницу. Задержанных отвезли в полицию.