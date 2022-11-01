В Екатеринбурге открыли сухой порт

Сухой порт в Екатеринбурге открыли 1 ноября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 1 ноября 2022 года открыли первую очередь транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский», который называют сухим портом России. Объект стал частью масштабного проекта по созданию транспортно-логистической инфраструктуры на российских железных дорогах. Подобные центры работают в Москве и Московской области.

Первая очередь ТЛЦ «Уральский» спроектирована и построена за полтора года. Он позволит принимать пять контейнерных поездов и отправлять столько поездов в сутки, обрабатывая до 800 тысяч TFE (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в год.

Прибытие первого поезда в ТЛЦ "Уральский" Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2024 года завершится строительство второго этапа, что позволит увеличить мощность еще на пять контейнерных поездов в сутки прием, и пять контейнерных поездов в сутки отправление. Совокупно это будут десять поездов в сутки прием и десять – отправление.

Сухой порт в Екатеринбурге позволит принимать контейнеры в полувагонах, перегружать и отправлять их на запад России. Этот терминал является уникальным, он фактически примыкает к ЕКАДу, и является крайне востребованным.

Разгрузка первого состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Этот проект был в поручении президента РФ, когда мы рассматривали восточный полигон. Он должен состоять из таких транспортно-логистических центров. Особенность восточного полигона в том, что нам необходимо перерабатывать грузы, которые идут в контейнерах. Сегодня это проблема, и она требует хороших автомобильных и железных дорог, - рассказал на открытии ТЛЦ «Уральский» министр транспорта РФ Виталий Савельев. - На площади более 130 га создан технологический комплекс с годовой мощностью от 600 до 800 тысяч единиц в двадцатифутовом эквиваленте. Объем финансирования порядка 12 миллиардов рублей. И это внебюджетные деньги.