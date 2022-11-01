Лжесотрудники СК выманили у жительницы уральского села миллион рублей

Женщина переводила деньга на «безопасные счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники под видом сотрудников Следственного комитета России похитили у 58-летней жительницы села Николо-Павловское больше миллиона рублей. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

- Звонивший ей мужчина назвался сотрудником банка, при общении он проинформировал женщину о злоумышленниках, которые пытаются оформить на нее кредит. Для большей убедительности неизвестный предупредил, что с женщиной свяжутся сотрудники следственного комитета, и прекратил разговор, - говорится в сообщении.

Затем свердловчанке позвонил другой мужчина, представившийся руководителем Следственного комитета по Ленинскому району Нижнего Тагила. Он заявил, что звонит с рабочего телефона. Женщина убедилась в этом, вбив номер в интернете.

Позже в мессенджере жительнице уральского села позвонил якобы представитель банка. Он посоветовал снять все деньги и перевести их на «безопасные счета». Так женщина потеряла 150 тысяч рублей.

На следующий день свердловчанку убедили оформить кредит на 860 тысяч рублей. Их она также отправила на номера сотовых телефонов, зарегистрированных в Московской области и республике Башкортостан. На протяжении всего времени аферисты были на связи с жертвой и контролировали ее действия. Кроме того, они периодически напоминали о том, что все должно происходить конфиденциально.