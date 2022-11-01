Депутат гордумы Екатеринбурга отправил гуманитарную помощь участникам спецоперации

Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал очередную гуманитарную помощь участникам спецоперации. В этот раз к военнослужащим отправили машину с устройствами для подключения к спутниковому интернету, роутерами, комплектами по IP-телефонии, а также генераторами, газовыми баллонами и спальными мешками.

Также военным отправили лекарства и медицинское оборудование - аппарат ЭКГ и систему для постановки капельницы.

- Это важно. Наша основная задача - поддерживать ребят, мобилизованных и тех, кто уже находится в зоне осуществления специальной военной операции, - рассказал депутат в telegram-канале. - Им нужно знать, что мы их ждем дома, не бросаем.

Менее чем за полгода Алексей Вихарев и депутаты медфракции отправили уже шесть грузовиков с гуманитарной помощью.

- Мы на постоянной связи с военнослужащими екатеринбургского гарнизона. Они рассказывают, что дополнительно необходимо для наших парней, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы обеспечить бойцов тем, что для них важно и нужно. И часто просьбы заключаются не столько в бытовых мелочах, сколько в специальном оборудовании, – добавил Алексей Вихарев.

Напомним, 17 октября Алексей Вихарев отправил участникам спецоперации десять буржуек, нижнее белье, носки, тельняшки и сигареты. По его словам, об этом его попросили участники фонда ветеранов и инвалидов военно-морского флота «Экипаж», военно-патриотического клуба «Морской пехотинец» и фонда ветеранов морской пехоты «Черные береты».