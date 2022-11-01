Семья гонщика Сергея Карякина откроет гостиницу в Екатеринбурге

Сам Сергей вышел из состава учредителей компании, занимающейся стройкой, в марте 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья гонщика и депутата Заксобрания Свердловской области Сергея Карякина откроет гостиницу в Екатеринбурге. Отель располагается неподалеку от Шарташского рынка. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на представителя ООО «Промстройбизнес».

В гостинице будет 70 номеров. В конце октября ООО «Промстройбизнес» выдали положительное заключение экспертизы. Отель уже почти построен и готовится к вводу в эксплуатацию.

По данным сервиса «Контур.Фокус», владельцем и директором ООО «Промстройбизнес» является Нелля Карякина — мать гонщика. Сам Сергей вышел из состава учредителей в марте 2022 года.

Строительство гостиницы на улице Куйбышева было приостановлено. В 2017 году мэрия Екатеринбурга потребовала признать фирму банкротом из-за долга в 734 тысячи рублей за аренду земли под будущей гостиницей.

Однако в марте 2019 года дело о банкротстве прекратили. Компания погасила задолженность. При этом долги оплатил Сергей Карякин.