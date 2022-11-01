Девушка не оценила концерт в Красноярске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певец из Екатеринбурга Niletto ответил фанатке, которая назвала его душнилой после концерта в Красноярске. Девушка поделилась мнением в социальный сетях после его выступления, которое ее не впечатлило.

- Мы пришли туда заряженные, поорать, потанцевать, а Niletto такая душнила. Начал читать морали, как жить, - рассказывает в социальных сетях фанатка певца.

В ответ Niletto высказался, что всем любителям орать на его концерты ходить не стоит. Для этого есть ночные клубы.

- Всем, кто хочет просто поорать и потанцевать: идите в ночной клуб, на клубные выступления. Всем душевным, Welcome на концерт, - пишет в аккаунтах соцсетей Niletto.

Концерт в Красноярске состоялся 31 октября. Недавно уральский исполнитель собрал аншлаг на бесплатном выступлении в Екатеринбурге. Певец выступил у театра Драмы. Он заранее предупредил об этом своих поклонников. На бесплатный концерт пришло порядка тысячи человек. Сквер у Драмтеатра огородили, у посетителей проверяли личные вещи.