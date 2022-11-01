Пока все «смартфоны» в метро отключены Фото: читатель КП

В метро Екатеринбурга отключили гигантские «смартфоны». Все дело в том, что у обслуживающей их компании возникла задолженность по арендным платежам, пишет E1.RU. Но на сегодня, как утверждает директор «Городских смартфонов» Денис Джасмагамбетов, она уже погашена, поэтому скоро интерактивные экраны снова подключат.

- Идет перезаключение договора. Будем продолжать сотрудничество, но согласовательных процедур немало. Мы рассчитываем, что терминалы заработают до наступления новогодних праздников, - рассказал E1.RU Денис Джасмагамбетов.

Он также отметил, что в городе к 300-летию должно появиться порядка 300 терминалов в отелях, ТЦ и на улицах.

Напомним, гигантские «смартфоны» начали работать в метро Екатеринбурга осенью 2021 года. На интерактивных экранах можно посмотреть справочную информацию, например, посмотреть карту города, транспортную схему, а также зайти в интернет и бесплатно позвонить.