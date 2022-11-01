Поезд Деда Мороза сделает остановки в трех свердловских городах

Во встрече Деда Мороза могут принять участие все желающие. Фото: Свердловская железная дорога

Поезд Деда Мороза этой зимой сделает остановки в трех городах Свердловской области. Волшебник побывает в Екатеринбурге, Первоуральске и Каменске-Уральском, сообщает региональное представительство Российской железной дороги.

- В Каменске-Уральском и Екатеринбурге также предусмотрена возможность посещения передвижной резиденции, - говорится в сообщении.

В Первоуральск и столицу Урала поезд Деда Мороза прибудет 1 декабря, а в Каменске-Уральском остановка запланирована на 29 ноября. Во главе состава стоит паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. На перронах будет организована развлекательная программа.

Во встрече Деда Мороза могут принять участие все желающие. А вот посетить передвижную резиденцию можно только по заранее приобретенному билету.