Екатеринбург накрыл туман

Снег растаял и город накрыл туман Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 1 ноября, от выпавшего накануне снега не осталось ни следа. Зато город накрыл туман. Скорее всего, атмосферное явление наблюдается из-за перепада температур и влажности. Синоптики Уральского гидрометцентра обещают в дневное время, 1 ноября, потепление до +4, +6 градусов. Кроме того, возможен мокрый снег и дождь.

В среду, 2 ноября, ночью столбики термометров опустятся до 0,+2 градусов, днем поднимутся до +1,+3 градусов. Также ожидается мокрый снег и дождь.

В четверг, 3 ноября, в ночное время прогнозируется -1,-3 градусов, в дневное от 0 до +2 градусов. Мокрый снег и дождь, по прогнозам синоптиков, снова ожидаются в Екатеринбурге. Все из-за северо-западный циклона о котором ранее предупреждали синоптики.