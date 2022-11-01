Игорь Володин предложил перенести выборы в гордуму Екатеринбурга, чтобы сэкономить

Сэкономленные деньги Игорь Володин предлагает направить на развитие городов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игорь Володин предложил перенести муниципальные выборы 2023 года на более поздний период, чтобы сэкономить. Видеообращение с предложением председателя гордумы Екатеринбурга опубликовано в группе «ВКонтакте» Екатеринбургской гордумы. По его словам, на выборы расходуется порядка 200 млн руб.

- Представляете, какая общая сумма будет по всей России. Я предлагаю сэкономленные деньги направить на развитие городов, - заявил Игорь Володин.

Позже он рассказал «4 каналу», что на сэкономленные деньги можно построить в Екатеринбурге детский сад, школу и в целом поддержать население столицы Урала.

Отметим, что плановые выборы в городской парламент должны пройти в Единый день голосования в сентябре 2023 года.