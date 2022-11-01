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НовостиОбщество1 ноября 2022 3:33

Игорь Володин предложил перенести выборы в гордуму Екатеринбурга, чтобы сэкономить

По его словам, на них расходуется порядка 200 млн руб
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Сэкономленные деньги Игорь Володин предлагает направить на развитие городов

Сэкономленные деньги Игорь Володин предлагает направить на развитие городов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игорь Володин предложил перенести муниципальные выборы 2023 года на более поздний период, чтобы сэкономить. Видеообращение с предложением председателя гордумы Екатеринбурга опубликовано в группе «ВКонтакте» Екатеринбургской гордумы. По его словам, на выборы расходуется порядка 200 млн руб.

- Представляете, какая общая сумма будет по всей России. Я предлагаю сэкономленные деньги направить на развитие городов, - заявил Игорь Володин.

Позже он рассказал «4 каналу», что на сэкономленные деньги можно построить в Екатеринбурге детский сад, школу и в целом поддержать население столицы Урала.

Отметим, что плановые выборы в городской парламент должны пройти в Единый день голосования в сентябре 2023 года.