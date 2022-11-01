В Серове женщина убила одного мужчину и едва не зарезала второго

Обвиняемая уже была дважды судима, в том числе за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове 48-летняя женщина убила одного мужчину и едва не зарезала второго. Все произошло во время распития алкоголя 26 сентября 2022 года в квартире дома улице Фуфачева. За нож она схватилась, обидевшись на оскорбления хозяина квартиры.

- Она убила хозяина жилища – мужчину, 1973 г.р. Затем злоумышленница, намереваясь сокрыть совершенное преступление, попыталась убить очевидца - мужчину, 1976 г.р., нанеся ему колото-резаные раны шеи, спины, верхних и нижних конечностей, - рассказали в СК по Свердловской области.

Второй мужчина смог спастись, убежав от агрессивной женщины. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемую задержали по горячим следам. Женщина во время допроса во всем призналась. Сейчас она находится под стражей. Ее обвиняют в убийстве и покушении на убийство.

До случившегося обвиняемая работала швеей у индивидуального предпринимателя. Ранее она была дважды судима, в том числе за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Из мест лишения свободы она освободилась в мае 2022 года.