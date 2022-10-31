В Нижнем Тагиле открыли обновленное здание «Дома Окуджавы»

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

С Нижнем Тагиле после капитального ремонта и реставрации открылся культурный центр «Дом Окуджавы». Работы в здании шли год.

- Средства на его реализацию выделены из областного и местного бюджетов. Восстановлен внешний вид объекта культурного наследия XIX века, отремонтированы крыша, подвальные помещения и фасад, а внутри создано современное пространство, которое станет центром притяжения не только ценителей творчества барда, - сообщается в пресс-службе города.

Пространство поделили на тематические зоны: библиотека и музейное пространство. В экспозиции «Дома Окуджавы» собраны материалы о детских годах советского поэта: фрагменты интерьера старой комнаты и документы.

В будущем планируется создать из центра литературный портал, где соединяется историческая составляющая и выступления бардовский певцов.