В Екатеринбурге парень украл продукты из магазина и сбежал

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 19-летний парень вынес из магазина продуктов на шесть тысяч рублей и сбежал. Инцидент произошел в супермаркете на Дублере Сибирского тракта: все произошло в ночное время в конце сентября, он вскрыл дверь и проник в помещение.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал супермаркета, в результате сыщикам удалось установить личность подозреваемого и задержать. Ранее он был судим за кражу, грабеж и хранение наркотиков местный житель, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», теперь парню грозит до двух лет лишения свободы.