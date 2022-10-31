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НовостиОбщество31 октября 2022 17:30

В Екатеринбурге парень украл продукты из магазина и сбежал

Супермаркет потерял товара на шесть тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 19-летний парень вынес из магазина продуктов на шесть тысяч рублей и сбежал. Инцидент произошел в супермаркете на Дублере Сибирского тракта: все произошло в ночное время в конце сентября, он вскрыл дверь и проник в помещение.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал супермаркета, в результате сыщикам удалось установить личность подозреваемого и задержать. Ранее он был судим за кражу, грабеж и хранение наркотиков местный житель, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», теперь парню грозит до двух лет лишения свободы.