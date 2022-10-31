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НовостиОбщество31 октября 2022 17:03

Во время спецоперации на Украине погиб сержант из Верхнего Тагила

Романа Балахонова похоронили на родине с воинскими почестями
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Романа Балахонова похоронили на родине с воинскими почестями

Романа Балахонова похоронили на родине с воинскими почестями

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время специальной операции на Украине при выполнении боевой задачи погиб 39-летний сержант из Верхнего Тагила. Романа Балахонова похоронили на родине с воинскими почестями.

- В начале 2000-х мужчина проходил срочную службу в армию, а после работал слесарем. Военный погиб 21 октября. Глава города, администрация и городская дума выразили соболезнования членам семьи погибшего, - отметили в пресс-службе мэрии Верхнего Тагила.

Ранее стало известно, что Во время проведения специальной военной операции на Донбассе погиб студент Уральского государственного горного университета Иван Овсянов, который в июне 2022 года отправился из Екатеринбурга на Донбасс добровольцем.