Филиал УрФУ может появиться в Китае

Кстати, в УрФУ приезжают студенты из Бразилии, Египта, Индонезии и других стран Фото: Алексей БУЛАТОВ

Филиал Уральского Федерального университета может появиться в Китае. Этим поделился ректор УрФУ Виктор Кокшаров в интервью изданию «Эксперт. Урал». Помимо интереса в сотрудничестве с Китаем, он отметил желание создавать больше международных программ. Например, с Монголией и Киргизией.

- С Китаем мы реализуем большое количество совместных образовательных программ. Более того, китайские партнеры предлагают создать совместный Лоян-Уральский университет. Они не только готовы предоставить площадку, но и построить здание, обеспечить все инфраструктурные условия для деятельности образовательной организации. Наша задача – дать университету необходимое содержание с точки зрения образовательных программ, - пояснил ректор ВУЗа.

Также Виктор Кокшаров рассказал, что в университете обучаются 1014 китайцев, это студенты из провинций Хэбэй и Хэнань. В УрФУ также приезжают студенты из Бразилии, Египта, Индонезии и других стран.