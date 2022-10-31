На трассе «Екатеринбург – Тюмень» построят обходы Богдановича и Белоярского

Кстати, трасса «Екатеринбург – Тюмень» станет продолжением шоссе, которое идет от Казани Фото: Алексей БУЛАТОВ

На федеральной трассе «Екатеринбург – Тюмень» построят обходы Богдановича и Белоярского. Известно, что специалистам ФКУ «Уралуправтодор» предстоит провести работы на 72 километрах магистрали, государственный контракт уже заключен.

- На объекте планируется устроить шесть транспортных развязок, 11 разворотных петель, 26 мостовых сооружений, в том числе пять надземных пешеходных переходов. К 2025 году автомобилисты смогут передвигаться по четырехполосной трассе, - рассказывают в «Уралуправтодоре».

Кстати, трасса «Екатеринбург – Тюмень» станет продолжением шоссе, которое идет от Казани. Работы по расширению трассы Р-351 идут в соответствии с графиком.