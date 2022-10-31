Уральские режиссеры сняли короткометражки к Хэллоуину

Фото: скриншот из фильма «Кошмар в лифте»

Уральская киностудия Red Pepper Film совместно с компанией «Атомстройкомплекс» сняли креативные ужастики, подражающие старым фильмам ужасов. За основу были взято классическое кино с кошмарами 60-х годов. Главный посыл фильмов «Кошмар в лифте», «Кошмарный сквозняк» и «Территория кошмаров» – подчеркнуть важность покупки хорошего жилья.

- В это раз мы решили поиграть с форматом классических хорроров 60-х и показать, что вещи, не продуманные девелопером, могут превратиться в настоящий кошмар, особенно, когда за вами гонятся зомби или неведомое чудовище. Вообще, в рекламе, мы стараемся не использовать клишейные образы «счастливых семей» и прочие банальности. Мы пытаемся зацепить людей чем-то особенным, интересным, - рассказал креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.

Ранее компании уже сотрудничали в 2019 году и снимали фильм «Званый ужин». Девелопер нацелен на развитие уральского патриотизма и создание новых креативных проектов.