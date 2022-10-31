Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Каменске-Уральском пропал 39-летний мужчина, поисками Антона Букарева занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Последний раз он выходил на связь 2 октября.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза голубые. К сожалению, нет информации о том, во что был одет мужчина.

- Антон зарегистрирован в Омской области, но уже давно там не проживает - ездит по России в поисках заработка. В Свердловскую область приехал около месяца назад, постоянной работы у него нет, как и постоянного жилья - подрабатывает в разных местах, переезжает из города в город, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.

Поисками пропавшего занимается брат Антона Букарева. Если вам известно, где он может находиться, сообщите любую информацию об его местонахождении по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».