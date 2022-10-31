В Екатеринбурге бездомный поджег машину предпринимателя

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали мужчину, которого подозревают в поджоге грузовой «Газели». Ранее в дежурную часть поступило заявление от владельца машины, которая была припаркована у фруктового ларька. Пожарные успели потушить транспорт.

- Следственно-оперативная группа произвела осмотр, в ходе которого были обнаружены следы горючего вещества на лобовом стекле. На записях видеонаблюдения оперативники заметили, что к пострадавшей машине подходит неизвестный и обливает ее из бутылки, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Общая сумма ущерба составила 385 тысяч рублей. Вскоре под подозрение попал 55-летний бездомный. Как оказалось, причиной такого поступка стал конфликт с владельцем торговой точки.

- Накануне подозреваемый похитил в другой торговой точке коньяк и пытался сбыть «добычу» хозяину ларька. К чести индивидуального предпринимателя он отказался приобретать краденное. А когда собеседник стал настаивать, просто выгнал его, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества».