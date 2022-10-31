Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области дети силовиков показали в рисунках службу своих мам и пап. Творчество ребят было представлено в рамках всероссийского конкурса «Мои родители работают в полиции». В этом году на суд жюри отправили 407 работ.

- Проанализировав более 100 произведений юных художников, жюри определило трех победителей и призеров. Отобранные рисунки направлены в Москву для участия в финальном этапе конкурса, - рассказал пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.

Работы участников разделили по возрастам: в категории от 6-8 лет победила Александра Карпушева из Североуральска. В возрастной группе 9-11 лет лидером стал рисунок Полины Дрокиной из Первоуральска, Также первое место завоевала 14-летняя София Кордюкова из Серова, нарисовавшей маму — следователя полиции с уголовным делом в руках.

- Победителей и участников конкурса «Мои родители работают в полиции» в торжественной обстановке наградят дипломами и призами в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, - добавил полковник Горелых.