Скандальную тверкершу Яна Кэт изгнали из Instagram*

Для девушки это основная социальная сеть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандальная тверкерша Яна Кэт (Слоева) лишилась своей страницы в Instagram*. Об этом блогерша сообщила в своем телеграм-канале.

- Я не понимаю, что я нарушила. Это из-за контента, музыки или VPN? Или меня взломали?! Сейчас у меня начнется истерика, а это плохо, - говорит Яна Кэт. - Меня вышибло. Заблокировали за какие-то нарушения.

В разговоре с «КП-Екатеринбург» девушка объяснила, что сейчас ищет людей, которые бы помогли ей вернуть страницу.

- У меня там 7 000 подписчиков! – добавила Яна Кэт.

Напомним, что история екатеринбурженки прогремела на всю страну, когда ее арестовали на трое суток. Поводом для этого стали обнаженные танцы у Ельцин Центра.

*(запрещенная в России социальная сеть, признана экстремисткой).