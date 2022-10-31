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НовостиОбщество31 октября 2022 13:43

В администрации Ленинского района ответили на жалобы на переполненные контейнеры мусора

В течение года управляющая компания получила не менее 10 замечаний
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В течение года управляющая компания получила не менее 10 замечаний

В течение года управляющая компания получила не менее 10 замечаний

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Ленинского района Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с переполненными контейнерами мусора, на которые жаловались жители. Комиссия сообщила, что вывоз отходов осуществляется по графику с улиц Разливной и Амундсена.

- В настоящий момент обе площадки вновь приведены в удовлетворительное состояние. С управляющими компаниями были проведены разъяснительные беседы. Им даны рекомендации об установке дополнительных контейнеров, - сообщили «КП-Екатеринбург» в администрации Ленинского района.

Ранее стало известно, что в течение года управляющая компания получила не менее 10 замечаний.

- Добавим, что за вывоз мусора с контейнерных площадок отвечают региональный оператор «Спецавтобаза» и управляющие компании. Просим жителей направлять свои вопросы по организации уборки мусора именно им, - добавили в администрации.