В Екатеринбурге ввели в эксплуатацию последний недострой ЖК «Да Винчи»

Общая площадь достроенного здания составляет 5,2 тысячи квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 31 октября ввели в эксплуатацию последний недострой в ЖК «Да Винчи». Об этом говорится на сайте правительства России.

- С учетом времени, которое потребовалось на передачу объекта региональному фонду, работы выполнены фактически за год. Свои квартиры в скором времени получат 50 пострадавших дольщиков, - заявил управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

Общая площадь достроенного здания составляет 5,2 тысячи квадратных метров. В доме 18 этажей. На них располагается 61 квартира. Многоэтажке присвоен адрес переулок Красный, 1а.

Ранее сообщалось, что обманутые дольщики ЖК «Да Винчи» будут получать свои квартиры в сентябре. Изначально жилой квартал должны были сдать в 2018 году. Однако в конце 2019 года, когда стройка была почти завершена, работы встали. На то, чтобы достроить здание к началу осени 2022 года, компания СК «Интег» потратила 122 миллиона рублей.