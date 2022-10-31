С начала года Свердловскую область посетили больше полутора миллионов туристов

Эти показатели сопоставимы с допандемийным периодом Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года Свердловскую область посетили больше полутора миллионов путешественников, также на средний Урал приехали порядка 14 тысяч иностранцев. В департаменте развития туризма рассказали, что эти показатели сопоставимы с допандемийным периодом.

- Объем платных туристических услуг на территории субъекта превысил 11,6 миллиарда рублей. В регионе 551 средство размещения гостей, это почти 19,5 тысячи номеров и более 50 тысяч мест, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Среди популярных направлений туристов можно выделить этнопарк «Земля предков», страусовая ферма под Ирбитом, оленья ферма в Висиме, а также экспозиция ретроавтомобилей и военной техники УГМК и музей мусора.