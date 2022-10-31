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НовостиОбщество31 октября 2022 12:46

Мобилизованных свердловчан отправят на переподготовку перед забросом в зону СВО

Депутат Госдумы рассказал, что некоторых уральцев отправили практически сразу из 32 военного городка Екатеринбурга в Ростовскую область
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Депутат в своем обращении приложил 86 фамилий мобилизованных свердловчан

Депутат в своем обращении приложил 86 фамилий мобилизованных свердловчан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованных свердловчан после многочисленных жалоб отправят на переподготовку перед забросом в зону СВО. Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что некоторых уральцев отправили практически сразу из 32 военного городка Екатеринбурга в Ростовскую область и далее на передовую.

- Ситуация неприемлемая. Какую пользу принесет необученный парень, например, на блокпосту рядом с Донецком? Наверное, минимальную. Обратился к Министру обороны С.К. Шойгу с просьбой тщательно разобраться с подобными ситуациями и принять меры, - написал Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Депутат в своем обращении приложил 86 фамилий мобилизованных свердловчан, которых практически не готовили перед отправлением в зону специальной операции.