Мобилизованных свердловчан отправят на переподготовку перед забросом в зону СВО

Депутат в своем обращении приложил 86 фамилий мобилизованных свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованных свердловчан после многочисленных жалоб отправят на переподготовку перед забросом в зону СВО. Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что некоторых уральцев отправили практически сразу из 32 военного городка Екатеринбурга в Ростовскую область и далее на передовую.

- Ситуация неприемлемая. Какую пользу принесет необученный парень, например, на блокпосту рядом с Донецком? Наверное, минимальную. Обратился к Министру обороны С.К. Шойгу с просьбой тщательно разобраться с подобными ситуациями и принять меры, - написал Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Депутат в своем обращении приложил 86 фамилий мобилизованных свердловчан, которых практически не готовили перед отправлением в зону специальной операции.