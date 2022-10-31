Замглавы свердловской Росгвардии оштрафовали за злоупотребление полномочиями

После поступления судебного акта в ведомство в отношении сотрудников будет принято правовое решение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместителя главы Управления Росгвардии по Свердловской области Илью Лабко оштрафовали за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Дело на Лабко и еще двух фигурантов завели в 2020 году. Ущерб от их действий оценили в 2,2 миллиона рублей.

Замглавы свердловской Росгвардии назначили штраф в 60 тысяч рублей. Другим фигурантам придется выплатить 50 и 65 тысяч рублей. В Росгвардии завили, что после поступления судебного акта в отношении сотрудников будет принято правовое решение.

Ранее в Верх-Исетском суде огласили приговор бывшему начальнику отдела по борьбе с имущественными преступлениями ОП № 9 Николаю Миронову. Он 4 августа в составе следственно-оперативной группы выехал на осмотр места происшествия. Миронов снял с тела две золотые цепочки и присвоил их себе.