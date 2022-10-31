В Свердловской области завершился сбор урожая

Урожай зерна составил 930 тысяч тонн. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области завершилась кампания по сбору урожая. По ее итогам, план по уборке зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур перевыполнен, сообщает департамент информационной политики региона.

- Овощей открытого грунта собрано больше, чем в прошлом году, картофеля – на уровне прошлого года, - говорится в сообщении.

Основную часть урожая заложили в овощехранилища. В 2022 году собрали 181 тысячу тонн картофеля, 10 тысяч тонн капусты, 13,5 тысяч тонн моркови, и 7,5 тысяч тонн свеклы. Урожай зерна составил 930 тысяч тонн.

Также перевыполнен план по заготовке сена и сенажа. Аграрии закончили работы на полях по подготовке почвы под посевную кампанию в 2023 году.