В Нижнем Тагиле в столкновении четырех автомобилей пострадали два человека

Виновник аварии рассказал полицейским, что ехал со скоростью примерно 40 километров в час. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле два человека пострадали в массовой аварии. Участниками ДТП стали четыре автомобиля. Инцидент произошел утром 31 октября на Уральском проспекте.

Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что 52-летний мужчина за рулем Ford Explorer врезался в Nissan X-Trail, после чего его по инерции отбросило на «ВАЗ-21102» и Skoda Octavia, следом иномарка влетела в столб.

- Водитель «Форд Эксплорер» получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, врачи отпустили его домой. Также на месте ДТП медики осмотрели четырехлетнюю пассажирку «ВАЗ» –она получила незначительные ушибы, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Виновник аварии рассказал полицейским, что ехал со скоростью примерно 40 километров в час, а во время движения почувствовал себя плохо.

- Водитель отметил, что не помнит, как допустил остальные столкновения с двумя транспортными средствами, в том числе и последующий наезд на электроопору, за прошедших год его шесть раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД, - добавили в госавтоинспекции.