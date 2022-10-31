Дедушка из Екатеринбурга 12 часов разговаривал с мошенниками и отдал им 4 млн рублей

Силовики вернули часть денег пожилому мужчине. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Мошенники 12 часов держали на связи 81-летнего дедушку из Екатеринбурга. Пенсионер отдал аферистам 4,2 миллиона рублей, думая, что помогает дочери. Об этом сообщает городское УМВД.

- Пострадавший пенсионер рассказал, что в начале октября ему на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, и представилась его дочерью. При этом у потерпевшего действительно есть дочь, которая уже 20 лет живет во Франции, - говорится в сообщении.

Женский голос сообщил дедушке о ДТП с пострадавшими. Сразу после этого в разговор вступила неизвестная, представившаяся сотрудницей российского посольства. Она подтвердила информацию об аварии и потребовала крупную сумму. Деньги нужно было предоставить в иностранной валюте. За это «дочку» обещали не привлекать к ответственности.

Пенсионер поверил мошенникам. Аферисты контролировали каждый его шаг и держали на связи 12 часов. Когда дедушка случайно положил трубку, ему сразу же перезвонили. Неизвестные велели больше так не делать и пригрозили, что его дочь отправится в тюрьму.

Мошенники оставили 81-летнего уральца в покое только в три часа ночи, когда он отдал все сбережения курьеру. При этом дедушке сказали, что лучше не беспокоить дочь до завтра, так как она отдыхает после операции. Пенсионер позвонил родственнице на следующий день. В разговоре с ней он понял, что его обманули.

Ранее силовики задержали 55-летнего курьера, который и забрал у пенсионера около 4,2 миллиона рублей. У него дома изъяли деньги, которые он оставил себе в качестве вознаграждения. Их вернули потерпевшему.