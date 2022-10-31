В Екатеринбурге у девушки в автобусе украли телефон

Пострадавшая рассказала, что зашла в общественный транспорт на остановке «Таганский ряд» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у девушки, которая ехала в автобусе № 014, украли мобильный телефон. Пострадавшая рассказала, что зашла в общественный транспорт на остановке «Таганский ряд».

- Как только зашла в салон, почувствовала какое-то движение из моего кармана, пощупав его, я поняла, что телефона нет на месте. Благо я вовремя сообразила и крикнула на весь автобус, что у меня вытащили телефон. Мой молодой человек тут же начал трясти воришку, он сначала отнекивался, - рассказала девушка паблику Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург».

Через пару минут карманник сбросил телефон на пол и выбежал из автобуса, подписчики в комментариях обратили внимание на то, что именно на этом маршруте часто промышляют злоумышленники. Заявление в полицию девушка не подавала.