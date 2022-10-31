Свердловские врачи спасли жизнь мужчине с редким видом рака

Операцию проводили в два этапа. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи ГКБ №40 в Екатеринбурге спасли жизнь 30-летнему мужчине, у которого было два злокачественных новообразования в сосудах сонной артерии, обеспечивающих приток крови к мозгу. Рак был наследственным, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Сложная двусторонняя поэтапная операция сохранила жизнь и работоспособность нашему пациенту. При удалении новообразования в непосредственной близости от сонной артерии возможна большая кровопотеря, - рассказала кандидат медицинских наук, заведующая отделением сосудистой хирургии Алла Лещинская.

Кровопотери удалось избежать благодаря закупорке кровеносных сосудов, питающих опухоль. Операцию провели в два этапа с интервалом в полтора месяца. Вмешательства выполняла мультидисциплинарная бригада врачей. Сначала радиолог под рентген-контролем «отключал» кровоснабжение опухоли. После этого сосудистые хирурги удаляли по очереди два очага раковых клеток.

Ранее в Свердловской области врачи четырех больниц спасли жизнь 50-летнему уральцу с обширной внутричерепной гематомой. Она возникла у пациента после черепно-мозговой травмы. В одно из медучреждений пациента доставляли на вертолете.