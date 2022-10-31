Сергей Каменский написал заявление об увольнении по собственному желанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Каменский уволился с должности директора Музея истории Екатеринбурга. Информацию об этом подтвердили в Управлении культуры администрации города Екатеринбурга. Там сообщили, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

- Временно исполняющим обязанности директора музея назначен Игорь Пушкарев, - сообщили в Управлении культуры.

Сергей Каменский работал директором Музея истории Екатеринбурга с 2016 года. Ранее он возглавлял ЦК «Орджоникидзевский».

Напомним, в 2019 году мы писали, что в Музей истории Екатеринбурга с проверкой нагрянула прокуратура. Поводом для этого стало обращение от неравнодушного гражданина, который утверждал, что руководство, в лице директора Сергея Каменского, расходует средства музея и деньги областного бюджета на личные командировки за границу. Однако сам Сергей Каменский «КП-Екатеринбург» сообщил, что донос был анонимным, с липовыми данными, а проверка была стандартной.