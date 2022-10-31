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НовостиОбщество31 октября 2022 11:14

Сергей Каменский уволился с должности директора Музея истории Екатеринбурга

Его временно заменяет Игорь Пушкарев
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Сергей Каменский написал заявление об увольнении по собственному желанию

Сергей Каменский написал заявление об увольнении по собственному желанию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Каменский уволился с должности директора Музея истории Екатеринбурга. Информацию об этом подтвердили в Управлении культуры администрации города Екатеринбурга. Там сообщили, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

- Временно исполняющим обязанности директора музея назначен Игорь Пушкарев, - сообщили в Управлении культуры.

Сергей Каменский работал директором Музея истории Екатеринбурга с 2016 года. Ранее он возглавлял ЦК «Орджоникидзевский».

Напомним, в 2019 году мы писали, что в Музей истории Екатеринбурга с проверкой нагрянула прокуратура. Поводом для этого стало обращение от неравнодушного гражданина, который утверждал, что руководство, в лице директора Сергея Каменского, расходует средства музея и деньги областного бюджета на личные командировки за границу. Однако сам Сергей Каменский «КП-Екатеринбург» сообщил, что донос был анонимным, с липовыми данными, а проверка была стандартной.