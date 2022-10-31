Закрытие моста вызвало заторы на дорогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Макаровский мост открыли для автомобилистов после сообщения о минировании. Днем 31 октября поступило тревожное сообщение, из-за которого пришлось перекрыть движение.

- Менее чем через час движение моста восстановлено. Машины поехали в обоих направлениях, - передает корреспондент «КП-Екатеринбург.

В полиции пока не комментировали инцидент.

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