В Кольцово у пассажира из Таджикистана обнаружили опасную продукцию

Опасную продукцию уничтожили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово у пассажира из Таджикистана 29 октября при проведении государственного ветеринарного контроля ручной клади и багажа обнаружили опасную молочную продукцию домашнего приготовления. Он пытался провести ее, не имея разрешения на ввоз.

- Подконтрольный товар был ввезен без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний, изъяли и уничтожил небезопасную продукцию. Материалы дела переданы в таможенные органы.