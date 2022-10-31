В Кольцово у пассажира из Таджикистана обнаружили опасную продукцию

Опасную продукцию уничтожили
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кольцово у пассажира из Таджикистана 29 октября при проведении государственного ветеринарного контроля ручной клади и багажа обнаружили опасную молочную продукцию домашнего приготовления. Он пытался провести ее, не имея разрешения на ввоз.
- Подконтрольный товар был ввезен без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
Сотрудники ведомства в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний, изъяли и уничтожил небезопасную продукцию. Материалы дела переданы в таможенные органы.