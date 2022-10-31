В Нижнем Тагиле ремонтируют травматологическое отделение ГБ №1

Фото: группа ВКонтакте ГБУЗ СО ГБ Г Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле подходит к завершающему этапу ремонт половины травматологического отделения стационара ГБ № 1. Сейчас рабочие красят стены, организуют подвесную систему потолков, меняют светильники на новые и устанавливают керамогранитные плинтуса. На все это потратили 1,6 млн рублей.

- Кроме оказания квалифицированной медицинской помощи и чуткого сестринского ухода, важен и внешний вид самого отделения, - отметил главный врач Александр Павловских. - Ремонтные работы имеют свои неудобства, безусловно, но без этого никак, в итоге все это направлено на улучшение условий пребывания наших пациентов, поэтому надеемся на их понимание и терпение.

Закончить работы планируют в конце ноября. Ремонт второй половины отделения запланирован на начало 2023 года.

Отметим, что в течение последнего года в травматологическое отделение установили многофункциональные кровати, в том числе с рамой Балканского и новые прикроватные тумбочки.