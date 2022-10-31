Свердловские школьники смогут попасть на шоу «Умницы и умники»

Первый этап пройдет в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области впервые пройдет региональный этап всероссийской телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- С 1 февраля 2023 года десятиклассники могут подать заявки на участие, - говорится в сообщении.

Финал регионального отбора пройдет в Екатеринбурге. Его будет вести ведущий викторины Юрий Вяземский.

Поучаствовать в телеолимпиаде смогут ученики 10 классов. Первый этап отбора будет заочным и пройдет в школах 8 февраля. Ребятам нужно будет написать эссе. Результаты объявят не позже 10 марта. Школьников, прошедших этот этап, позовут на очный финал.

Он пройдет по правилам, приближенным к телеолимпиаде. Победители областного финала в новом учебном году, когда станут уже одиннадцатиклассниками, отправятся в Москву для участия в главной викторине на телевидении.