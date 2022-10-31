Информацию о минировании подтвердили в комитете по транспорту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД перекрыли движение по Макаровскому мосту. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе городской администрации, днем 31 октября поступило сообщение о минировании.

- Это действительно так. Информацию подтвердили в комитете по транспорту, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Напомним, что год назад Макаровский мост был открыт после долгой реконструкции.

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