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НовостиПроисшествия31 октября 2022 9:50

Макаровский мост перекрыли после сообщения о минировании

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение транспорта
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Информацию о минировании подтвердили в комитете по транспорту

Информацию о минировании подтвердили в комитете по транспорту

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД перекрыли движение по Макаровскому мосту. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе городской администрации, днем 31 октября поступило сообщение о минировании.

- Это действительно так. Информацию подтвердили в комитете по транспорту, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Напомним, что год назад Макаровский мост был открыт после долгой реконструкции.

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