Сотрудники ЕВРАЗа на Урале летом 2022 года высадили 60 тысяч цветов и 500 деревьев

Металлурги высаживали деревья целыми семьями

В 2022 году по инициативе ЕВРАЗ НТМК было выращено и высажено более 60 тысяч цветов. Петуньи, сальвии, бархатцы, бегония, алиссум появились на клумбах на территории комбината и городских объектов.

Клумбы на территории ЕВРАЗ НТМК

Также семьи металлургов высадили к 300-летию Нижнего Тагила 300 молодых деревьев в разных уголках города. Акция ЕВРАЗа «Семейное дерево» прошла на улицах Доктора Юрьевой и Захарова Гальяно-Горбуновского массива, на аллее Борцов Революции микрорайона Красный Камень в Нижнем Тагиле. Металлурги высаживали молодые яблони, клены, липы и березы.

Высаженные деревья на ГГМ в Нижнем Тагиле

«Акция «Семейное дерево» хорошо вписывается в экологическую тенденцию, которую мы развиваем в городе, занимаясь зарыблением водоемов, борьбой с бытовым мусором в общественных местах, озеленением улиц. Мне нравится одна пословица: «Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Но если ты не посадил дерево тогда, то другое лучшее время – сегодня». Используйте его», - отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Высадка деревьев в Качканаре

Также акция «Семейное дерево» прошла в Качканаре, где были высажены растения на территории города и поселка Валериановска. Всего посадили 220 деревьев.