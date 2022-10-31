В Нижнем Тагиле стартовал ремонт Демидовской поликлиники

Зданию поликлиники почти 200 лет. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Нижнем Тагиле начались ремонтные работы в главном корпусе Демидовской поликлиники, которая расположена по адресу: улица Горошникова, 37. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.

Сейчас в здании поликлиники 1825 года постройки ведут работы по демонтажу – снимают полы, вывозят мусор и убирают перегородки. Работы ведутся с учетом исторической значимости объекта культурного наследия. Подрядчик восстановит архитектурный облик поликлиники.

Из бюджета на ремонт объекта направлено 89,5 миллиона рублей. Работы ведет компания из Екатеринбурга.