Улицы получили свои названия в честь российских архитекторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появились семь новых улиц с архитектурными названиями. Об этом сообщает мэрия.

Улицы получили свои названия в честь российских архитекторов: Антонова, Голубева, Емельянова, Оранского, Соколова, Безрукова и Домбровского. Они появились в Орджоникидзевском районе.

Также новые названия получили девять остановок общественного транспорта. Трамвайная остановка, которая находится на кольце между улицами Старых Большевиков и Фрезеровщиков, теперь называется «Фрезеровщиков».

Трамвайная и автобусная остановки около перекрестка улиц Старых Большевиков и Фрезеровщиков получили название «Старых Большевиков». Трамвайная и автобусная остановки на Фрезеровщиков рядом с перекрестком улиц Шефской и Фрезеровщиков, а также трамвайная остановка на улице Шефской названы «Шефская».

Трамвайные остановки на улице Шефской рядом с перекрестком улиц Шефской и Совхозной и автобусная остановка на четной Шефской переименованы в «Академия спорта». Название «Тепличная» будут носить остановки трамваев на Шефской вблизи перекрестка улиц Шефской и Тепличной. Такое же наименование присвоили автобусной остановке на четной стороне Шефской.

Трамвайные остановки вдоль строящейся улицы Льва Люльева рядом с домом № 108 на проспекте Космонавтов будут называться «Улица Льва Люльева». А остановки трамваев рядом с парком «Пышминские озерки» присвоено название «Парк «Пышминские озерки».

Наименование «Переулок Чуцкаева» получили трамвайные остановки в районе домов № 4 и 5а в переулке Чуцкаева. Кроме того, трамвайные остановки у дома № 203 на проспекте Космонавтов называются теперь «Улица Полевая».