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НовостиПроисшествия31 октября 2022 7:57

На Химмаше сгорел Renault Daster

Огонь распространился на площади шесть квадратных метров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

На Химмаше ночью, 31 октября, сгорел Renault Daster. Огонь охватил машину, припаркованную на Инженерной. Он распространился на площади шесть квадратных метров.

- В 02:18 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара была задействована 1 единица техники, 5 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар был потушен в течение семи минут. Данных о пострадавших нет.

Напомним, в Екатеринбурге вечером, 9 октября, сгорел Chevrolet Cruze. Огонь охватил машину на площади один квадратный метр на улице Ангарской. Пламя повредило моторный отсек автомобиля.