Школьник, пытавшийся зарезать девочку в Истоке, встретит Новый год в СИЗО

2 сентября он набросился на 16-летнюю девочку. Фото: СУ СКР по Свердловской области/соцсети

Октябрьский суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей 15-летнему школьнику из Березовского. 2 сентября подросток пытался зарезать 16-летнюю девочку. К счастью, несовершеннолетняя сумела дать отпор и выжила.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил меру пресечения до 1 февраля 2023 года, - сообщили «КП-Екатеринбург» в суде.

Отец пострадавшей заявил, что доволен решением о продлении срока содержания под стражей. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».

- Человек виноват, пусть отвечает, - пояснил отец девочки Виталий.

Напомним, что в Екатеринбурге вынесли приговор бывшему полицейскому. Николая Миронова признали виновным в краже золотых цепочек с трупа.