В Свердловской области завершился пожароопасный сезон

Больше 76% возгораний получалось ликвидировать в первые сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области подошел к концу пожароопасный сезон. Региональное Минприроды выпустило соответствующий указ.

- В этом году в Свердловской области на землях лесного фонда ликвидировано 627 лесных пожаров на общей площади в 13,8 тысячи гектаров. «Пики горимости» пришлись на июль и август, - рассказал и. о. министра Алексей Кузнецов.

При этом больше 76% возгораний получалось ликвидировать в первые сутки. В 2022 году площадь, пройденная огнем, сократилась в четыре раза в сравнении с прошлым годом. Причиной большинства лесных пожаров стал человеческий фактор.

За пожарной ситуацией в области наблюдали с помощью самолетов, спутниковой системы и 90 камер видеонаблюдения системы «Лесохранитель». А сотрудники лесничеств объезжали земли на машинах и квадроциклах.

Ранее особый противопожарный режим отменили в Екатеринбурге. Он был введен в столице Урала 24 августа 2022 года. С того времени в городе зарегистрировали 50 природных пожаров на общей площади около 107 гектаров.