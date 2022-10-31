Суд обязал Николая Миронова выплатить матери скончавшегося Максима Гайфутдинова 821 тысячу рублей Фото: Олег ГАЛИМОВ

Осужденный за кражу цепочек экс-полицейский прокомментировал приговор. Верх-Исетский суд признал Николая Миронова виновным в краже украшений с тела Максима Гайфутдинова, тело которого обнаружили в припаркованном автомобиле.

- В машине тела неустановленного мужчины увидел на его шее 2 золотые цепочки массой 50,55 грамма и 2,37 грамма, стоимостью свыше 268 тысяч рублей и свыше 12,5 тысяч рублей, - отмечают в прокуратуре Свердловской области.

Николай Миронов намерен добиваться снятия судимости и восстановления на службе.

- Осудили не того. У меня есть запись, где видно, что я не брал цепочки. Пока я два месяца был в СИЗО все показания сфабриковали сотрудники УСБ, - заявил в разговоре с «КП-Екатеринбург» Миронов.

Напомним, что ранее он занимал должность начальника отдела по борьбе с имущественными преступлениями отдела полиции № 9.