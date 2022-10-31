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НовостиПроисшествия31 октября 2022 7:25

Осужденный за кражу цепочек экс-полицейский прокомментировал приговор

Николай Миронов намерен добиваться снятия судимости и восстановления на службе
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Суд обязал Николая Миронова выплатить матери скончавшегося Максима Гайфутдинова 821 тысячу рублей

Суд обязал Николая Миронова выплатить матери скончавшегося Максима Гайфутдинова 821 тысячу рублей

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Осужденный за кражу цепочек экс-полицейский прокомментировал приговор. Верх-Исетский суд признал Николая Миронова виновным в краже украшений с тела Максима Гайфутдинова, тело которого обнаружили в припаркованном автомобиле.

- В машине тела неустановленного мужчины увидел на его шее 2 золотые цепочки массой 50,55 грамма и 2,37 грамма, стоимостью свыше 268 тысяч рублей и свыше 12,5 тысяч рублей, - отмечают в прокуратуре Свердловской области.

Николай Миронов намерен добиваться снятия судимости и восстановления на службе.

- Осудили не того. У меня есть запись, где видно, что я не брал цепочки. Пока я два месяца был в СИЗО все показания сфабриковали сотрудники УСБ, - заявил в разговоре с «КП-Екатеринбург» Миронов.

Напомним, что ранее он занимал должность начальника отдела по борьбе с имущественными преступлениями отдела полиции № 9.