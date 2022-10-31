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НовостиОбщество31 октября 2022 7:19

Орлов поручил коммунальщикам всю неделю убирать снег в Екатеринбурге

Особое внимание уделят тротуарам
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Также рабочие обрабатывают улицы противогололедными материалами

Также рабочие обрабатывают улицы противогололедными материалами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальщикам всю неделю чистить улицы от снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

- Одной из главных задач коммунальных служб в условиях снегопадов и таяния снега – обеспечить отсутствие скользкости на дорогах и тротуарах, - говорится в сообщении.

Особое внимание коммунальщики будут уделять уборке тротуаров, подходов к пешеходным переходам и остановкам. Также рабочие обрабатывают улицы противогололедными материалами.

Для борьбы с наледью в городе сформирован запас из 1,8 тысячи тонн химических веществ и фракционного песка. Также в распоряжении коммунальщиков есть 408 единиц специальной уборочной техники.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге после снегопада ожидается потепление. 1 ноября днем температура воздуха составит +5 градусов. 2 ноября столбик термометра покажет +5 градусов.